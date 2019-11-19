Вчера в Харькове подтердили приговор ученому Мехти Логунову, которому присудили 12 лет за госизмену. Решение принял областной апелляционный суд.

Для 85-летнего изобретателя это означает пожизненное заключение. То есть, по сути, смертный приговор. При том, что дело его имеет все признаки провокации СБУ.

Конечно, не исключено, что Логунова таким образом готовят на новый обмен с Россией. "Страна" вспоминает, за что судили ученого из Харькова.

Кто такой Мехти Логунов

Мехти Логунов является известным харьковским ученым и изобретателем. Он долго преподавал в ХАДИ (Харьковский автодорожный институт), защитил кандидатскую.

Логунов - автор патентов в сфере машиностроения и переработки отходов. Он также занимался экологией Арктики, изучал влияние промышленности на ее климат и коренное население.

В 2014 году Мехти Логунов был активным участником харьковского "антимайдана". Что, видимо, и стало истинной причиной уголовного дела против него.

В чем обвиняют ученого

Уголовное производство было открыто еще в марте 2017 года, за пять месяцев до ареста Логунова.

По версии СБУ, ученый получил от России задачу по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну в сфере обороны.

Интересно, что обстоятельства этого преступления спецслужба назвала неустановленными: ни место, ни время, ни персоналии.

Как в СБУ "вычислили" наличие заданий со стороны РФ, если они не смогли установить, кто когда, где и при каких обстоятельствах давал их Логунову – остается загадкой.

Затем, по версии следствия, Логунов обратился к сотруднику Харьковского физико-технического института, которому 31 июля 2017 года дал флешку для записи на нее фотоснимков документов института.

Уже в этот момент весь процесс документировала СБУ, а сотрудник, передававший Логунову флешку, был, судя по всему, агентом спецслужбы.

На носителе находилось техзадание по бронестойким металлическим композитам, протокол тестирования баллистической стойкости образцов тандемных бронезащитных структур и отчет по целевой научно-технической программе "Исследования и разработки по проблемам повышения обороноспособности и безопасности государства".

Относятся ли эти данные к гостайне, сказать сложно: приговор ученому засекречен. Первый документ точно является "липой" следствия, что подтвердилось в суде.

Злополучную флешку нашли дома у Логунова в ходе обыска. В этот же день СБУ нагрянула еще к нескольким харьковчанам, после чего шеф "конторы" Василий Грицак заявил о вскрытии целой "российской резидентуры".

Кто сдал ученого

Итак, в деле Логунова имела место классическая "провокация" силовиков. Сотрудничавший с СБУ сотрудник Харьковского физико-технического института (ХФТИ) дал в деле нужные спецслужбам показания: якобы к нему обратился Логунов с просьбой записать на флешку некие секретные документы.

Знакомый выполнил просьбу, сохранив на носителе три документа. На самом деле он работал в спайке с силовиками, участвуя в их оперативной комбинации. После того как флеш-накопитель "вернулся" к Логунову, пожилой мужчина был задержан.

По сведениям "Страны", сотрудника ХФТИ, который помог СБУ и дал "нужные" показания, зовут Вячеслав Мац. Его фамилию, как формального заявителя в СБУ, назвал Мехти Логунов в одной из своих жалоб в адрес Генпрокуратуры и президента, которую уже публиковала "Страна":

Этот свидетель проходит по делу под псевдонимом Вячеслав Кравченко, пишет в Facebook харьковский журналист Алексей Романов.

"Еще хочется особо отметить свидетеля "Кравченко Вячеслав Викторович".

Именно он выступил пособником провокации, написал заяву и дал нужные показания по делу.

"Кравченко" - это оперативный псевдоним. Логунов в одном из своих "писем на волю" назвал его настоящую фамилию (Вячеслав Мац - Ред.).

Из тех же писем известно, что это сотрудник ХФТИ (Харьковского физико-технического института).

В ХФТИ есть два сотрудника с такой фамилией. Отец и сын.

Отец - известный ученый, соавтор патентов. Сына зовут Вячеслав. Вот его кандидатская: http://dspace.univer.kharkov.ua/…/1…/13515/2/Macz_disser.pdf

Вот его страница на сайте Академии наук: http://www.nas.gov.ua/…/Person…/Statuses/Pages/default.aspx… Здесь можете посмотреть на его фото", - пишет Романов.

Детальнее о фабуле этого дела можно прочитать в материале "Страны" Как в СБУ шили дело 85-летнему ученому и изобретателю Мехти Логунову.

Приговор и апелляция

Однако, в конце концов, осужденным по делу 30 июля 2018 года оказался только Мехти Логунов. Ему дали 12 лет за госизмену.

А вот о судьбе его 17 "подельников", которых поначалу называли "красной капеллой", сейчас правоохранители ничего не сообщают.

Защита ученого подала на апелляцию, которой ждали почти полтора года. В Харькове даже проходили акции протеста, чтобы суд наконец-то рассмотрел обжалование приговора.

В итоге 18 ноября апелляционный суд Харьковской области подтвердил приговор Логунову. Его вынесли судьи Владимир Протасов, Николай Савенко и Александр Курило.

В тюрьме Логунову, пока шло следствие и суд, исполнилось 85 лет. Фактически это значит, что ученый окончит свои дни за решеткой. Хотя собственно госизмена доказана не была: не было ни зафиксированных переговоров Логунова с представителем России (резидентом или кем-то еще), ни передачи секретов, ни получения денег.

В активе - только найденная дома флешка с материалами непонятной секретности. Приговор за всё это выглядит не просто суровым, а драконовским.

Для сравнения, на один день позже Логунова Московский суд Харькова приговорил еще одного ученого пенсионера - разработчика танковых двигателей Семена Ягудина. Он ездил в Китай, где читал лекции в местном НИИ об устройстве двигателей за гонорар в 6000 долларов.

Суд не счел это госизменой и оштрафовал Ягудина на 3400 гривен. В то время как Логунов, никуда не ездивший и никому ничего не передававший - получает 12 лет.

"Приговор - 12 лет. Учитывая возраст - это даже не пожизненно. Это смертный приговор. "Вышка"", - пишет в Facebook журналист Алексей Романов.

О том же пишет бывший политзаключенный Дмитрий Василец. Он считает, что ученому оставили приговор, чтобы отдать его на обмен.

"Пенсионера Мехти Логунова которому 85 лет оставили в тюрьме с приговором в 12 лет!

Это смертный приговор, и желание сбушников сдать на обмен человека, так как дело против Мехти сфабриковали.

Впереди ещё кассация, но сам факт держания 85-ти летнего пенсионера в тюрьме, приговор всей репрессивной машины Украины. Упоротой и беспощадно идиотской".