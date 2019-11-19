Украинская поп-дива Тина Кароль анонсировала в соцсети премьеру клипа на песню "Иди на жизнь", сопроводив анонс своим фото в одних перчатках. Снимок выложен в Instagram популярной певицы.

На фото Тина Кароль позирует полностью обнаженной. На ней надеты лишь черные перчатки со стразами от бренда FROLOV.

Фото: Instagram/ tina_karol

Что касается премьеры клипа, то она ожидается в четверг 22 ноября. Премьера состоится одновременно на YouTube-канале Кароль и музыкальном канале М1.

А пока можно полюбоваться Lyric video на песню, вышедшим на аккаунте звезды еще в октябре.

Видео: YouTube/ Тина Кароль

Ранее "Страна" рассказывала о соблазнительным ретро-образе, который певица выбрала для эфира передачи "Танцы со звездами".

Мы также публиковали фото Кароль в платье с открытой спиной.