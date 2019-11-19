После разгона участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси 18 ноября демонстранты вновь устанавливают палатки. Об этом сообщает "Грузия Online".

Сейчас уже установлено около 10 палаток. На территории, прилегающей к зданию, находятся несколько протестующих, которые провели у парлмента всю ночь.

Пока в столице Грузии тихо. Улицу у здания убирают сотрудники службы очистки. Рядом дежурят несколько экипажей патрульной полиции и бригада скорой помощи.

Однако вечером возможны новые столкновения оппозиции и правоохранителей. На 19:00 назначена очередная акция протеста у парламента.

Напомним, Грузию во второй раз за последние полгода охватили масштабные антиправительственные акции протеста. Граждане страны протестуют против провала избирательной реформы, которая позволила бы в 2020 году провести выборы по пропорциональной, а не смешанной системе. Участники протестных митингов в Тбилиси требуют отставки правительства.