Зампредседателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что президенты Украины и России на встрече "Нормандского формата" 9 декабря смогут лично обсудить контракт по транзиту российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Представитель ЕС выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита газа через Украину и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Зампредседателя Еврокомиссии отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе и АО "Магистральные газопроводы Украины", в собственность которого в рамках отделения от "Нафтогаза Украины" деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что вопрос газовых контрактов с Россией не будет обсуждаться в ходе переговоров в нормандском формате. По его мнению, дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии.

Как сообщалось, 18 ноября "Газпром" направил Нафтогазу официальное предложение продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год.

Условием заключения контракта в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против российского монополиста.

При этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что ему не известно о подготовке к обсуждению на встрече Нормандского формата темы газового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

В вопросе транзита газа разбиралась Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua