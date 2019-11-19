Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" 19 ноября опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины", а завтра 20 ноября вступает в силу. С текстом документа можно ознакомиться на сайте издания.

Закон дополняет ст.121 Кодекса Украины, устанавливая административную ответственность за нарушение и повторное нарушение в течение года правил перевозки детей.

Согласно документу, за нарушение правил с водителя будет взиматься штраф в размере 13 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При повторном нарушении в течение года оштрафуют уже на 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Перевозить детей ростом меньше 145 см или не достигших 12 лет без специальных кресел с ремнями безопасности, а также детей до 16 лет в кузове было запрещено и раньше. Однако за это не были предусмотрены штрафные санкции.

Обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях возложена на органы Национальной полиции.

Напомним, президент Зеленский подписал закон о штрафах за перевозку детей без кресел 29 октября.

В связи с принятием закона об автокреслах "Страна" подробно объясняла, что необходимо знать водителям.