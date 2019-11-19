В сентябре Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) почти на миллиард долларов по сравнению с августом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство финансов РФ.

Сентябрьские вложения на $748 млн превышают затраты последнего летнего месяца. На конец сентября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $10,075 млрд (против $9,327 млрд месяцем ранее).

В августе инвестиции тоже были увеличены - на $826 млн по сравнению с июлем.

А вот вложения РФ в долгосрочные бумаги в сентябре несколько сократились: до $3,066 млрд с $3,068 млрд. В краткосрочные, наоборот, повысились на $750 млн и достигли $7,009 млрд (против $6,259 млрд в предшествующий месяц).

Для сравнения, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое: с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза - до $14,9 млрд. После этого Россия покинула список из 33 стран - крупнейших держателей американского госдолга.

Крупнейшим держателем американских долговых обязательств в сентябре стала Япония. Страна удерживала лидерство четыре месяца подряд, несмотря на сокращение вложений на $28,9 млрд - до $1 трлн 145,8 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, также уменьшил свой портфель US Treasuries на $1,1 млрд (до $1 трлн 102,4 млрд).

Третью строчку занимала Великобритания ($346,2 млрд), четвертую - Бразилия ($301,2 млрд), пятую - Ирландия ($274,1 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Каймановы острова, Швейцария, Гонконг и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в сентябре снизился на $84,3 млн и составил почти $7 трлн.

Как рассказывала "Страна", к 31 октября 2019 года государственный долг США превысил рекордный показатель в 23 триллиона долларов.

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