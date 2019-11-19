В воинской части в поселке Старычи Львовской области произошел пожар, в результате которого погиб офицер. Об этом сообщает пресс-служба командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Пожар начался 19 ноября около 05:00 в здании военной части, дислоцирующейся в поселке Старычи Яворивского района. Огонь унес жизнь офицера. Еще один военнослужащий получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск.

Сейчас пожар уже локализован. Причины возгорания устанавливают сотрудники ВС Украины и Национальной полиции Украины.

Как писала "Страна", 15 ноября в Балаклее Харьковской области, которая уже пострадала от серии мощных взрывов в 2017 году, вновь произошло такое же ЧП. На военных арсеналах прогремели 20 взрывов.

А двумя днями позднее в Каменско-Днепровском районе Запорожской области ночью загорелся районный суд.