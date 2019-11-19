Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин попал в московскую больницу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По словам Михайловой, 18 ноября, у 84-летнего актера сильно поднялась температура. "Но сейчас состояние стабилизировалось", - отметила директор. Она так же добавила, что артист находится в обычной палате.

Юрий Соломин, брат известного актера Виталия Соломина, родился 18 июня 1935 года. Зрители знают и любят его по фильмам "Адъютант его превосходительства" (роль Павла Кольцова), "Хождение по мукам" (Телегин), "Обыкновенное чудо" (трактирщик), "ТАСС уполномочен заявить..." (агент КГБ Славин).

Летом "Страна" писала о том, что в реанимацию попал известный российский актер и режиссер Олег Меньшиков. Ему стало плохо после употребления алкоголя.

Также мы сообщали, что музыкант и актер Петр Мамонов перенес инфаркт и был госпитализирован.