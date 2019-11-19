В госпитале Харькова умер комбриг 128-й бригады, подорвавшийся на мине в зоне ООС
В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона утром 19 ноября от полученных ранений умер командир 128-й отдельной механизированной бригады Евгений Коростелев. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".
Командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады не стало около 04:00. Он скончался из-за тяжелого ранения, полученного 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.
Евгений Коростелев (в центре). Фото: mil.in.ua
Полковник Коростелев был ранен возле Новотроицкого во время обхода передовых позиций. Вместе с другим офицером он подорвался на мине.
Как сообщала "Страна", 7 ноября в Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения.
Мы также писали, что позавчера в Харьковской городской клинической больнице скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов в Балаклее.