В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона утром 19 ноября от полученных ранений умер командир 128-й отдельной механизированной бригады Евгений Коростелев. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады не стало около 04:00. Он скончался из-за тяжелого ранения, полученного 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Евгений Коростелев (в центре). Фото: mil.in.ua

Полковник Коростелев был ранен возле Новотроицкого во время обхода передовых позиций. Вместе с другим офицером он подорвался на мине.

Как сообщала "Страна", 7 ноября в Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения.

Мы также писали, что позавчера в Харьковской городской клинической больнице скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов в Балаклее.