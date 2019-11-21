Сегодня в Украине профессиональный праздник отмечают десантно-штурмовые войска ВСУ и празднуют День достоинства и свободы. В мире сегодня день философии, приветствия, телевидения и отказа от курения. На церковном календаре - Собор архистратига Михаила, который считается покровителем воинов. День ангела - у Павлов и Михаилов.

Праздник в Украине

Украинцы отмечают День достоинства и свободы, утвержденный в 2014 году с акцентом на идеалах демократии. Праздник посвятили сразу двум ключевым революциям в истории страны: Оранжевой и Революции Достоинства. У него статус государственного, но выходным днем он не является. Традиционно память погибших чтут на аллее Героев Небесной Сотни, возлагают цветы и проводят молебен. На Майдане устраивают торжественные мероприятия или концерт.

Праздник десантно-штурмовых войск ВСУ появился в 2017 году, когда упразднили подразделения ВДВ, а профессиональный день десантника со 2 августа перенесли на 21 ноября, соответственно изменили цвет беретов - с голубых на бордовые.

Народные и церковные праздники

Православные чествуют архангела Михаила в день собора Архистратига Михаила. Святого считают предводителем небесного воинства и покровителем людей. Ему молятся о защите от врагов, просят о спасении от грехов, и наставлении на истинный путь. На Михаилов день принято ходить в гости и угощать знакомых сладостями и выпечкой. Кстати, сегодня наблюдается также мощная геомагнитная буря, которая завершится только 24 ноября.

Международные праздники

В мире отмечают День телевидения как символ глобализации и связи. В нашей стране телевидение зародилось с середины ХХ века. В 1950-х годах на территории страны работали телецентры: Ленинградский, Московский и с 1953 года - Киевский.

День приветствий придумали в Америке в 1973 году. Это прекрасная возможность, чтобы подарить радостные эмоции своим друзьям и знакомым, а также случайным встречным.

Сегодня День философии, его отмечают каждый третий четверг ноября с 2005 года. Некоторые мыслители утверждают, что философия заключается в удивлении и рождается из стремления человека интересоваться собой и окружающим миром.

Еще один праздник сегодня - день отказа от курения, который призван мотивировать людей отказаться от пагубной привычки. Его установили в 1977 году американские онкологи. Часто человек не осознает тяжелых последствий употребления табака для здоровья или считает, что его не коснется болезни, или же его привычка курить сильна настолько, что нет возможности от нее отказаться.

События и даты

В 1764 году Екатерина II своим указом упразднила Гетманщину в Украине. Реформа проводилась с целью уничтожения монастырских вотчин и изъятия церковных владений.

В 1877 году американский ученый Томас Эдисон изобрел фонограф - первый аппарат для механической записи и воспроизведения звука.

В 2004 году в Украине началась Оранжевая революция в честь поддержки Виктора Ющенко кандидатом в президенты.

В 2008 году в Высшем суде Лондона завершился бракоразводный процесс между Мадонной и Гаем Ричи.

В 2013 году начался Евромайдан или Революция Достоинства. Ранее "Страна" писала обо всех недосказанностях, которые хранит в себе массовая акция протеста в материале "Тайны Майдана: пять лет спустя. 21 главный вопрос о 21 ноября".

В 1694 году родился известный французский писатель и философ-просветитель Вольтер (умер в 1778). Самое читаемое его произведение "Кандид, или Оптимизм".

Именины

Сегодня День ангела Павла, Михаила, Гавриила и Рафаила.