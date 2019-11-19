Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что ему не известно о подготовке к обсуждению на встрече "нормандской четверки" темы газового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". Об этом Юрий Витренко заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

Он сослался на министра иностранных дел Вадима Пристайко, которому удалось снять газовый вопрос с повестки дня саммита.

"О нормандском формате. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате по переговорам о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате, от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", - сказал руководитель "Нафтогаза".

Видео: YouTube/ Телеканал ICTV

Как сообщала "Страна", 18 ноября "Газпром" направил в "Нафтогаз" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины.

Напомним, встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже.