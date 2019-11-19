В октябре зарплата Оксаны Коляды, министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц оказалась ниже, чем у ее заместителей и на 12 тысяч меньше, чем у секретаря ведомства. Об этом сообщают "Украинские новости".

Как видно из официального ответа Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос, за октябрь Коляде начислили 23 400 гривен.

В тот же период зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 23 682 гривны, заместителя Александра Терещенко - 33 351 гривен, заместителя Алексея Ильяшенко - 28 732 гривны. А госсекретарю Людмиле Дараган насчитали 35 662 гривны.

Фото: ukranews.com

Из начисленных министру Коляде за октябрь 23 452 гривны должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 6 720 гривен, индексация - 732 гривны. После удержания налогов и сборов министр получила на руки 18 879 гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, что премьер-министр Алексей Гончарук в сентябре получил 21 тысячу зарплаты и еще 41 тысячу премий и надбавок.

Также мы приводили информацию Михаила Добкина о зарплатах депутатов Верховной Рады.