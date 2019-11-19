Полиция Николаева проверяет сообщение об изнасиловании 65-летним мужчиной пятилетней девочки. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Николаевской области.

С заявлением о надругательстве над ребенком к правоохранителям обратилась 18 ноября мать девочки. Женщина оставила дочь со своим отчимом, а когда забирала малышку, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови.

Скришнот: Facebook/ UA.National.Police.Nikolaev

С 65-летним мужчиной сейчас общаются следователи. Проводятся первоочередные следственные действия.

В связи с заявлением матери начато уголовное производство по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Насилие по отношению к детям в Украине не редкость. Как рассказывала "Страна", весной в Хмельницкой области мужчина заманил к себе домой, изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку.

Также мы приводили страшную статистику, по которой каждый пятый украинский ребенок является жертвой сексуального насилия.