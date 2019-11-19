Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал информацию о том, что прокуратура требует аресте Олега Ляшко без альтернативы залога за нападение на народного депутата Андрея Геруса. Свое отношение к ситуации экс-глава Кабмина высказал на Facebook.

По мнению Гройсмана, нельзя требовать заключения человека, который отстаивал энергетическую безопасность Украины от России. При этом Гройсман почему-то не сказал, что во время защиты интересов Украины Ляшко поколотил депутата.

"Сам не раз горячо дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию по энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор! Олег Ляшко, держись!" - написал бывший премьер.

Скриншот: Facebook/ volodymyrgroysman

Напомним, 6 ноября бывший народный депутат Олег Ляшко напал на "слугу народа" Геруса из-за поправки об импорте электроэнергии из РФ в аэропорту "Борисполь". Вчера Ляшко объявили подозрение по делу о драке с народным депутатом.

Вскоре после этого Герус заявил, что подозрение из-за драки вручили не только бывшему лидеру Радикальной партии, но и его охраннику - дважды судимому гражданину.