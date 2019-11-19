"Нормандский формат". В Кремле не исключают возможность личной встречи Зеленского и Путина
После того, как Москва подтвердила свое участие в саммите "Нормандского формата" 9 декабря, появилась информация о возможной отдельной встрече в Париже президентов России и Украины.
Об этом передает Коммерсант со ссылкой на источники в администрации Кремля.
Двусторонние переговоры Зеленского и Путина пока не планируются, но полностью исключать такую возможность все же нельзя. Проблем, которые могут быть решены только на таком уровне и в прошлом решались именно на нем, в российско-украинских отношениях хватает.
Источник в Кремле не исключил, что в Париже, помимо четырехсторонних переговоров по Донбассу, может состояться и двусторонний контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, старается высказываться нейтрально", - заявил анонимный чиновник.
Другой источник впрочем, отметил, что встреча с глазу на глаз не планируется и не рассматривается Москвой: "По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов". Тем не менее категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами он не стал.
Ранее "Страна" сообщала, что в Зе-команде заявили, что новых разведений войск до встречи в "Нормандском формате" не будет.