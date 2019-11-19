Вчера, 18 ноября, в Днепре произошло масштабное ДТП. Здесь, около 23:20, рядом с ТРЦ "Мост-Сити" столкнулись Honda и ВАЗ, причем после аварии авто вылетели на остановку общественного транспорта и лишь по счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

Об этом передает портал Информатор.

В результате аварии в больницу попал только водитель ВАЗа. Водитель Honda не пострадал, сработали аварийные подушки.

Фото: dp.informator.ua

Предварительно, автомобиль Honda съезжал с Нового моста, а автомобиль ВАЗ ехал в сторону цирка. Автомобили не разминулись и произошло столкновение. От удара они вылетели на парковку торгового центра, повредив навес на остановке общественного транспорта. Примечательно, что водитель Honda "побеспокоился" и снял номера автомобиля до приезда полицейских. На место также приехали сотрудники ГСЧС. Детали ЧП выясняли правоохранители.

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