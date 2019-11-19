В Китае произошла страшная трагедия. Вчера, 18 ноября, в городе Пиньяо (провинция Шаньси - Ред.) прогремел страшный взрыв на шахте. В результате под землей погибли 15 человек, еще 9 горняков получили ранения.

Об этом передает агентство Синьхуа.

Спасательные работы на шахте завершились только сегодня ночью около 02:00. По предварительным данным на шахте произошел выброс метана.

Фото: russian.news.cn

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Китае зарегистрировали третий за неделю случай заболевания чумой.

Кроме этого, мы рассказывали, что в результате химической атаки на детский сад в Китае 51 ребенок и 3 взрослых получили серьезные ожоги.

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