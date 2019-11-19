Вчера, 18 ноября, силовики Грузии приняли радикальные меры против акции протеста перед парламентом страны. Против протестующих применили водометы и в итоге было задержано 37 человек.

После окончания 30-минутного ультиматума участникам акции по блокированию здания парламента, несколько подразделений спецназа начали операцию по вытеснению оппозиционеров с улиц вокруг парламента.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на МВД Грузии.

По данным министерства, во время силового разгона шесть человек пострадали, причем двое из них – полицейские. Свои действия МВД объяснило тем, что протесты "вышли за рамки закона".

Напомним, что еще 17 ноября в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

Ранее "Страна" в материале "От Саакашвили до Бурджанадзе" выяснила, почему в Грузии вспыхнули новые массовые протесты.