The New York Times отныне будет питать латиницей Kyiv вместо Kiev
Авторитетная американская газета The New York Times тоже меняет латинское написание столицы Украины. Теперь в редакции приняли решение писать "Kyiv" вместо "Kiev".
Об этом сообщает на своей странице в Twitter корреспондент издания Эндрю Крамер.
"Это изменение прекращает русскую транслитерацию названия города, несмотря на то, что она широко использовалась в английском языке в течение многих десятилетий", - написал журналист.
Фото: twitter.com/AndrewKramerNYT
Ранее "Страна" сообщала, что британская газета Financial Times вместо Kiev теперь тоже будет писать Kyiv.
Так же мы рассказывали, что в Международной ассоциации воздушного транспорта перешли на Kyiv вместо Kiev.
Кроме этого вещательная корпорация ВВС с 14 октября сменила написание Kiev на Kyiv.