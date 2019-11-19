Авторитетная американская газета The New York Times тоже меняет латинское написание столицы Украины. Теперь в редакции приняли решение писать "Kyiv" вместо "Kiev".

Об этом сообщает на своей странице в Twitter корреспондент издания Эндрю Крамер.

"Это изменение прекращает русскую транслитерацию названия города, несмотря на то, что она широко использовалась в английском языке в течение многих десятилетий", - написал журналист.

Фото: twitter.com/AndrewKramerNYT

Ранее "Страна" сообщала, что британская газета Financial Times вместо Kiev теперь тоже будет писать Kyiv.

Так же мы рассказывали, что в Международной ассоциации воздушного транспорта перешли на Kyiv вместо Kiev.

Кроме этого вещательная корпорация ВВС с 14 октября сменила написание Kiev на Kyiv.