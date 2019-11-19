Сборные по футболу Швейцарии и Дании обеспечили себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Как отмечается, датские футболисты сыграли вничью со сборной Ирландии (1:1) и заняли второе место в группе D. Швейцарцы же разгромили Гибралтар (6:1) и стали первыми.

Сообщается, что Швейцария набрала 17 очков в 8 матчах отбора, а Дания – 16 баллов.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, в Белграде состоялась встреча футбольных сборных Украины и Сербии в групповом этапе отбора на Евро 2020. Игра завершилась со счетом 2:2. "Страна" подробно описала, как это было.

Ранее в понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины по футболу выиграла у Португалии и также прошла на Евро-2020.