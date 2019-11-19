Уголовное дело против близкого к Петру Порошенко главы "Укрэксимбанка" Гриценко расследуется Гепрокуратурой по лекалам экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Когда-то в 2016 году "Страна" подготовила статью, в которой анализировала гениальную находку тогдашнего генпрокурора Луценко. Он со своими прокурорами решил оценить все правление Януковича как деятельность преступной организации во главе с самим Януковичем.

И любого человека, который занимал в то время мало-мальски значимый пост, можно было к этой организации приобщить. Что прокуроры с успехом и делали, штампуя "пидозры" одну за другой.

И тогда мы в шутку предположили, что после поражения Порошенко на выборах президента, новой власти не нужно изобретать велосипед, а достаточно будет приобщить к этой самой преступной организации Януковича всего один модуль – «Порошенко». И по уже наработанным материалам быстро посадить и самого Петра Алексеевича, и все его окружение.

Вы будут смеяться, но шутка оказалось пророческой.

В недрах Генпрокуратуры пылилось дело о том, как "преступная организация Януковича" в лице Курченко, Арбузова и Клименко, завладела Украинским медиа-холдингом. И пылилось бы оно себе и дальше. Но тут Порошенко потерпел поражение на выборах, и легендарный прокурор Кулик начал действовать (причем начал еще за несколько дней до первого тура выборов). Вспомнив вдруг, что Украинский медиа-холдинг покупался не абы у кого, а у Ложкина – главы Администрации президента Порошенко. Да и сам Порошенко там имел долю.

И вот на выходных был задержан глава Укрэксимбанка Гриценко. Человек Порошенко и родственник его жены.

И был он задержан (внимание!) за содействие преступной организации Януковича в завладении УМХ. Точнее не в завладении, а в его спасении после Майдана, когда на средства Курченко, имевшие отношение к покупке УМХ, был наложен арест.

По версии следствия, Гриценко снял арест с этих активов, а взамен, якобы по договоренности Курченко и Шверка (правая рука Ложкина), из УМХ было выделено "Наше радио" и передано группировке "Порошенко-Ложкина-Шверка", которая, как гласит версия прокуроров, содействовала «преступной группировке Януковича».

Сейчас не берёмся судить насколько эта фабула близка к реальности (хотя "Наше радио" действительно отпочковалось от УМХ), но сам по себе ход мыслей креативен и прекрасен.

И являет собой ярчайшее подтверждение старинной прокурорской мудрости: "в любом расследовании главное не выйти на самого себя", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее сообщалось, что главу "Укрэксимбанка" Гриценко прокуроры обвинили в содействии преступной группировке Порошенко-Ложкина-Шверка-Курченко-Арбузова.