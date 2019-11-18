На должность директора Украинского института национальной памяти (УИНП) после того, как завершился третий этап конкурса, осталось пять претендентов. Четвертый этап - собеседование - перенесли. Об этом сообщает УНН.

В список оставшихся претендентов вошли:

Экс-начальник отдела Центрального госархива зарубежной украиники Дмитрий Решетченко;

сотрудник аппарата Верховной Рады Тарас Шамайда;

заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский;

глава Украинской республиканской партии Сергей Джердж;

руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович.

Заместитель начальника отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Виктория Дивак сказала, что следующий этап конкурса пришлось перенести.

"Собеседование было перенесено. На какой срок - пока неизвестно, так как не получается собрать кворум комиссии", - сказала она.

На прошлом этапе конкурса претендентов оставалось восемь. После третьего "этапа гонки" в списке не оказалось Петра Жижияна - редактора сайта "Сегодня", Евгения Савченко, он до увольнения в 2019 году был старшим мастером леса государственного предприятия "Киевский лесхоз". И специалиста по музейному делу, доцента Киевского Национального университета культуры и искусств Сергея Руденко.

УИНП работает без директора с сентября

Напомним, что с марта 2014 года по сентябрь 2019 года институтом руководил Владимир Вятрович, но в середине сентября Кабмин подписал заявление о его увольнении. Вятрович станет народным депутатом от "Европейской солидарности".

Также "Страна" рассказывала, как Вятрович вернулся в Институт нацпамяти и что он там делает.