В американской администрации продлили еще на 90 дней лицензию, которая позволяет компаниям из США поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую нацбезопасность страны.

Об этом говорится в заявлении американского министерства торговли в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства), опубликованном в понедельник, передает Корреспондент.

"Правительство США приняло решение продлить до 16 февраля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd.", - отмечается в документе.

Благодаря лицензии продлению лицензии, некоторые американские компании смогут не подпадать по запрет, которые был введен в США в этом году. Лицензии призваны стать жестом доброй воли, который может стимулировать торгово-экономические переговоры США и Китая. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американским властями, истекал в понедельник.

Стоит отметить, что срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР, истекал в понедельник, 19 августа. Он был продлен до 19 ноября. Компании, которые попадают в черный список, не могут продавать Huawei свою продукцию и технологии без специального разрешения.

Ранее в Белом доме заявили, что полной амнистии китайской компании Huawei не будет.

Также мы писали, что в китайской Huawei оценили ущерб от санкций США в $30 млрд.