На поздних этапах Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает Радио Свобода.

"Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об оплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненные убытки. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не было из них изъято технику, оборудование, документацию. То есть много элементов, которые потом могут составлять вещественные доказательства. И только на основании этого, как будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-либо суммы", – сказала Зеленко в эфире программы "Ваша свобода".

Как сообщалось, первые слушания Международного трибунала по морскому праву состоятся 21 ноября.

Напомним, 18 ноября буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" вернули Украине. Сейчас корабли "идут домой".