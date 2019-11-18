Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что Россия вернула украинские корабли, захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе не из-за решения Международного трибунала ООН. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отметим, что глава Минобороны Украины заявил, что Россия вернула захваченные корабли не по доброй воле, а из-за решения Морского трибунала ООН.

Песков сказал, что украинские корабли и буксир в Керченском проливе пересекли "государственную границку РФ". По его словам, этим занимаются пограничники и ФСБ.

Песков утверждает, что между возвращением кораблей и решением Морского трибунала "нет и не может быть связи".

Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на то, что сегодня Россия передала Украине захваченные год назад украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в МИД заявили, что будут судиться с Москвой в Международном суде по поводу событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. И уже даже названы даты первых слушаний по делу.