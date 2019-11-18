Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан незаконно пользуется государственной охраной и номерами прикрытия. Об этом сообщает BIHUS info.

Журналисты говорят, что номера на Tesla Богдана совпадают с теми, которые когда-то висели на машинах сопровождения бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, а теперь висят на авто главы ОП. Точнее, висели, так как номера изменили.

"Должность Богдана - это вообще не госдолжность. Офис президента даже декларации не должен подавать, и ответственности - ноль. Тем более, их нет среди лиц, которых может охранять элитное управления госохраны. В законе нет, а в клубах, на тусовках и на футболе государственные бодигарды с Богданом есть", - сказано в сообщении BIHUS info на Facebook.

Скриншот: Facebook/BIHUS info

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокуратура засекретила сведения о возможном участии Богдана в уголовных делах.

Также мы рассказывали, что друг Богдана застройщик Вавриш получил разрешение строить высотку на Печерске, несмотря на отсутствие ключевых документов.