Только два человека написали Всеукраинский радиодиктант национального единства, не допустив ни единой ошибки. ошибок. Одна из победительниц - шестиклассница из Закарпатской области Анастасия Швец. Об этом рассказали соорганизаторы диктанта Александр Авраменко и Елена Зелинченко, в эфире UA: Украинское радио.

В этом году победители были в трех номинациях. Первое место - полностью без ошибок, второе - написали цифры без кавычек, третье место - одна ошибка.

"Текст оказался сложным, поэтому только двое победителей, хотя в прошлом году было аж 311 работ без единой ошибки. В прошлом году можно было в течение двух дней пойти к ученому, филологу, выверить все ошибки, посоветоваться, а тут надо было в течение 15 минут отправить свою работу. Поэтому проверить диктант было невозможно. Думаю, именно этим и объясняются лишь двое победителей", - рассказал автор диктанта Александр Авраменко.

Из-за того, что работы присылали по электронной почте, сложно определить всю географию нынешнего диктанта. Впрочем наиболее активные регионы таки удалось определить.

"Самыми активными были Киевская область, город Киев, Донецкая и Львовская области", - перечислила Елена Зелинченко.

Письма поступали и из-заграницы - 14 из Объединенных Арабских Эмиратов, 5 - из Латвии, 4 - из Малайзии, 3 - из Германии, 2 - из Дании и по одному письму из Канады, Финляндии, Норвегии, Сербии, Иордании, Чехии, Израиля, Франции, Польши, Беларуси, России и Китая.

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