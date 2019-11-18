Глава МИД Германии Хайко Маас решил отменить запланированную поездку на Донбасс из-за плохой погоды. Об этом в понедельник сообщили в МИД ФРГ, передает DW.

Как сообщается, сегодня вечером Маас должен был прилететь в Харьков, а утром во вторник на вертолете отправиться на линию разграничения на Донбассе. Однако из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов.

По данным МИД, министр должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Во время встреч Маас обсудит дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки", запланированного на 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции. Ранее в понедельник Кремль подтвердил участие Путина в саммите.

Напомним, лидеры четырех страны впервые встретились для переговоров по ситуации на Донбассе в 2014 году. Последний раз саммит "нормандской четверки" состоялся осенью 2016 года в Берлине..