В Украине - скандал, связанный с жестоким обращением с животными. В воскресенье, 17 ноября, возле села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области чиновник привязал собаку к автомобилю и протащил ее по дороге 1,5 км. Об этом сообщили в сообществе защитников животных региона в Facebook.

Как выяснилось после публикации фотографий и видео, земляки узнали в живодере директора Хмельницкого областного архива и бывшего вице-мэра областного центра Владимира Байдича.

Фото: Facebook/Лена Голубничая

По данным местного сайта vsim.ua, происходящее заметил солдат спецназа, которые проезжал мимо. Чиновник тянул собаку на цепи за машиной. При этом пес был полностью окровавлен. По словам водителя автомобиля, к которому было привязано животное, пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким образом. По словам очевидцев кровавые следы наблюдались в течение 1,5 километра.

Как рассказала руководитель ОО "Спаси жизнь" Елена Голубничий, собаку доставили в Красилов. Сейчас решается вопрос о том, чтобы перевезти ее в Хмельницкий.

Видео: YouTube/ВСІМ Новини Хмельницького

В полиции Красилова сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. "Жестокое обращение с животными". Мужчине, который так расправился с животным, грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Пообщаться с самим Байдичем журналистам не удалось.

19 ноября зоозащитники попросили присоединиться всех неравнодушных в написании коллективного заявления в полицию на директора архива Владимира Байдича.

Напомним, в Украине жестокое обращение с животными включено в частности в Уголовный кодекс. Кроме того, в августе 2017 вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)". Согласно принятому закону, жестокое обращение определяется как "издевательство над животными, в том числе бездомными, повлекшее муки, что нанесло им физические страдания, телесные повреждения, увечья или привело к гибели". За издевательство над животными возможен штраф от 5100 грн до 8500 грн или админарест до 15 суток.

Если животное погибло в результате жестокого обращения и полиция квалифицирует действия по статье Уголовного кодекса, виновнику грозит даже лишение свободы от шести месяцев до 3 лет. Предусмотрено также наказание до 8 лет лишения свободы, если злоумышленник сделал это с особой жестокостью.

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