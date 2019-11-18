Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном режиме с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы РФ.

"Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что Путин проинформировал Макрона о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей.

Напомним, что Москва подтвердила саммит в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

При этом в Украине заявили, что работа над законом об особом статусе Донбасса начнется после "нормандской встречи".