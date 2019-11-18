Руководитель Укрэксимбанка Александр Гриценко проходит по делу №12013220540000400 от 31.01.2013 по факту создания в феврале 2010-го года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации, а также обвиняется в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на $160 млн на покупку "Украинского медиа холдинга" (УМХ). Об этом заявили в Генпрокуратуре, передает Интерфакс-Украина.

"Пытаясь обеспечить интересы (экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ) (Бориса) Ложкина, (президента Украины в 2014-2019 годах) (Петра) Порошенко, (экс-замглавы АП) (Алексея) Филатова и (экс-1-го вице-президента УМХ) (Григория) Шверка Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний УМХ и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", – заявила прокурор в суде по избранию Гриценко меры пресечения.

Как она пояснила, речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеей Курченко путем покупки холдинга УМХ.

"Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний УМХ способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств больше $406 млн путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний УМХ", – утверждает прокурор.

По ее словам, Ложкин и другие бенефициары УМХ достоверно знали из разных источников о участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.

Как считает следствие, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в государственном Укрэксимбанке по договору от октября 2013 года кредит $160 млн, в качестве обеспечения по которому были ряд депозитов на $50 млн и казначейские обязательства на $50 млн, недвижимость и оборудование, а без твердого обеспечения оставалась сумма $45,27 млн.

Сторона обвинения указала, что в 2014 году суд по инициативе Генпрокуратуры арестовал указанные депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.

"Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме $506 млн в пользу Укрэксимбанк, в августе 2014 года Курченко предложил … Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Украины Порошенко", – утверждает прокурор. По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на "Наше Радио".

По словам прокурора, вышеуказанные участники решили склонить к участию в преступлении Гриценко и работников генпрокуратуры. "Пытаясь обеспечить интересы Ложкина, Порошенко, Филатова и Шверка Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращшения в его пользу активов группы компаний УМХ и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", – утверждает прокурор. Она считает, что тем самым он действовал в пользу Курченко, Арбузова и других участников преступной организации.

Как писала "Страна", Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Гриценко в виде залога в 3 млн грн без ареста, хотя прокуратура просила 100 млн грн и взять его под стражу. Подозреваемый также обязан не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля. При этом защита считает, что задержание клиента было осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона и при отсутствии законных оснований.

Напомним, главу "Укрэксимбанка" задержали 16 ноября в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).