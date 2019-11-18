Нардеп от "Слуги народа" Юрий Кисель, который оказался среди "Слуг народа", принимавших участие в разговоре между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области, подтвердил "Стране" факт переговоров, но отрицает, что Зе-команда хотела подмять под себя часть бизнеса.

"В аудиозаписи не было, что мы будем контролировать игральный бизнес. Там было, что мы просили это все убить в городе. Мы просим полицию закрыть весь игорный бизнес. Все и так знают, что мы - команда президента", - заявил Кисель "Стране".

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. Беседа проходила 25 сентября в криворожском ресторане "Околица".

На записи можно услышать якобы голоса нардепов Владимира Захарченко, Владлена Неклюдова, Юрия Киселя, Вячеслава Медяника, Юрия Корявченкова "Юзика", его жены Татьяны и Елены Криворучкиной. От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

"Слуги народа", судя по записи, лично хотят контролировать все дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель.

При этом нардеп Криворучкина заявила "Стране", что ее на тайном ужине вообще не было.