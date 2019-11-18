На государственном портале вакансий опубликовали шесть новых конкурсов на руководящие должности различных ведомств, а также анонсировали проведение еще четырех конкурсных отбора.

Так, были объявлены следующие конкурсы:

Как сообщили в портале, на подходе еще несколько конкурсов на следующие должности:

• Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

• Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины

• государственный секретарь Министерства цифровой трансформации Украины

• государственный секретарь Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Ранее сообщалось, что к конкурсу на должность "нового Вятровича" допущены 8 человек.

Также мы писали, что Труба инициировал повторный конкурс по избранию членов совета общественного контроля при ГБР из-за фальсификаций при голосовании .