От водных ресурсов до космонавтики. В Украине объявили конкурсы на пост руководителей шести госведомств
На государственном портале вакансий опубликовали шесть новых конкурсов на руководящие должности различных ведомств, а также анонсировали проведение еще четырех конкурсных отбора.
Так, были объявлены следующие конкурсы:
- председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
- председатель Государственной экологической инспекции.
- председатель Государственного космического агентства.
- государственный секретарь Министерства развития общин и территорий.
- государственный секретарь Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
- Председатель Государственного агентства водных ресурсов.
Как сообщили в портале, на подходе еще несколько конкурсов на следующие должности:
• Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения
• Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины
• государственный секретарь Министерства цифровой трансформации Украины
• государственный секретарь Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Ранее сообщалось, что к конкурсу на должность "нового Вятровича" допущены 8 человек.
Также мы писали, что Труба инициировал повторный конкурс по избранию членов совета общественного контроля при ГБР из-за фальсификаций при голосовании .