Депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина, прославившаяся попаданием в секс-скандал, прокомментировала "Стране" аудиозапись, опубликованную нардепом Антоном Поляковым, на которой она и ее коллеги по фракции "решают вопросы" с руководством полиции Днепропетровской области и Кривого Рога - родного города Владимира Зеленского.

"Я очень буду вам благодарна, если публикуя любую аудиозапись, вы будете хотя бы минимально ее проверять. Меня там не было. Если вы публикуете такие неоправданные источники, то это ваше личное дело. Меня там не было. И в этом вы можете легко убедиться", - заявила "Стране" Криворучкина.

На уточняющий вопрос, как мы можем в этом убедится, Криворучкина, до этого попадавшая в скандал с секс-перепиской (историю с "зеленой кнопочкой" читайте здесь), бросила трубку.

Напомним, что депутат от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал 4-минутную аудиозапись, на которой его коллеги по фракции ужинали с руководством полиции и рассказывали "как решать вопросы".

На записи якобы можно услышать голоса нардепов Владимира Захарченко, Владлена Неклюдова, Юрия Киселя, Вячеслава Медяника, Юрия Корявченкова "Юзика", его жены Татьяны и собственно Елены Криворучкиной.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Расшифровку аудиозаписи читайте здесь.

Также "Страна" писала, о чем шла речь на тайном ужине Зе-депутатов и полицейских в Кривом Роге.