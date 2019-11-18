Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко, попытался ранить себя на следственном эксперименте. Об этом в понедельник, 18 ноября, изданию Невские новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 15 ноября, когда Соколов показывал, как застрелил и расчленил свою жертву. В целях чистоты эксперимента с доцента сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик. Сопровождавшие его сотрудники тут же остановили Соколова. Отмечается, что на нем были бронежилет и защитный шлем.

В региональном управлении Следственного комитета России воздержались от комментариев по данному вопросу.

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Историка госпитализировали в неадекватном состоянии и с переохлаждением. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и застрелил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

Напомним, что жертву питерского расчленителя Соколова похоронили на Кубани.

Также "Страна" освещала суд над питерским профессором-расчленителем Соколовым.