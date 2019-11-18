Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, предусматривающему меры наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытки показательного политического преследования. Об этом говорится в заявлении политической партии "Народный фронт".

"Мы уверены, что толкотня Ляшко с представителем власти (драка с Андреем Герусом - Ред.) который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию", - говорится в заявлении "Народного фронта".

Отмечается, что фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер нашей политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства из энергетических удавок страны-агрессора.

"Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины. Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога", – заявили в политсиле.

Напомним, что прокуратура будет настаивать на аресте Ляшко без альтернативы залога.

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