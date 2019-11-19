Торгово-развлекательный центр Dream Town объявил о падении цен в магазинах 29 ноября для посетителей в честь Black Friday (Черной пятницы - Ред.). Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Так, более 60 магазинов ТРЦ Dream Town подготовили специальные предложения к Black Friday. Среди них:

PUMA – до -50% на весь ассортимент,

JYSK – до -70% на более чем 2000 товаров,

БУКВА – скидки от -25% до -50%,

Women'secret – -40% на весь ассортимент,

Dominant Diamonds – до -70% на ювелирные изделия,

Золотой Век – скидки до 70%,

Intertop, IntertopKids - до -50%,

Timberland – до -50%,

Marc O`Polo – до -50%,

Ecco – до -50%,

DREAM LAND – -20% на детский безлимитный билет.

Но не только шопингом порадует в Black Friday Dream Town. В Dream Town 1 (Оболонский проспект, 1Б) будут работать бесплатные make up и hairstyle-зоны. Кроме того, имидж-стилист Катя Филиппенко, – постоянный эксперт в программе "Сніданок. Вихідний на "1 + 1", – проведет мастер-класс "Стиль для карьеры и личной жизни" и разыграет курс в школе имиджа. Также стилист поможет гостям вечеринки создать свой новый образ и даст советы по стилю. Еще гостей ждут много подарков и сертификатов на шопинг. Начало в 18:00 (бьюти-зона будет работать с 17:00).

В Dream Town 2 (Оболонский проспект, 21Б) стильным девочкам будут плести косы или делать прически с канекалоном, мальчики же смогут сделать креативные укладки и hair-tattoo. Студия Babyphotostars проведет показ в стиле Family look, с 16:40 до 17:00 выступит тин-поп группа High Up 5. С детьми будут играть аниматоры в костюмах кукол LOL, а в 19:20 начнется дискотека с огромными шарами. Начало в 16:00.

Напомним, 11 ноября Алиэкспресс провел крупнейшую распродажу года. "Страна" рассказала, что нужно знать о скидках.

Также мы писали о том, как подготовиться к большой распродаже на Черную пятницу-2019.