Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк, который является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, в шутку показал своим коллегам, как отбиваться в случае нападения. Видео об этом он разместил в Facebook.

"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.

Спарринг-партнер депутата Дмитрий Кияшок имитировал нападение со словами: "Ах ты, скотыняка", намекая на лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Видео: facebook.com/ Жан Беленюк

Напомним, что Ляшко объявили подозрение по делу о драке с Герусом.

Также мы писали о том, что прокуратура будет настаивать на аресте Ляшко без альтернативы залога.