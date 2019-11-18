Экспортеры остановили подорожание доллара, и развернули рынок. По итогам безналичных торгов 18 ноября его курс приподнялся на 3,5 копейки, и остановился в рамках 24,19-24,21 грн/$. Наличный рынок очень странно отреагировал на новую тенденцию: средний курс продажи американской валюты опустился на 5 копеек, и закрепился на 24,30-24,40 грн/$. Цена покупки с пятницы не изменилась - 24,05-24,15 грн/$.

Понедельник стал достаточно активным днем на межбанке, причем с неожиданным финишем для многих. Ведь с утра безналичный курс активно снижался, и вышел на осенний минимум - 24,10 грн/$. Все потому, что экспортеры очень активно конвертировали выручку, чтобы уплатить квартальный налог на прибыль предприятий: в этом сезоне их совокупные отчисления в госбюджет оценили в размере до 20 млрд грн - весьма солидный объем.

Во время провала валютного курса на межбанк выходил Нацбанк и приобрел рядом с минимальным уровнем около $30 млн - по 24,12 грн/$. Совокупный объем безналичных торгов оценили в $170 млн.

Чем активнее продавали экспортеры, тем сильнее подрастал спрос на валюту.

"Уровни интересные для покупателей, потому они и активизировались", - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Причем на скупку валюты стали не только компании-импортеры.

"Еще банки вышли закрывать свои валютные позиции - покупали доллар. Поскольку решили, что ниже курс уже не упадет", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ощутив растущий спрос, экспортеры сделали ход конем - начали откладывать продажу валюты. Поняли, что могут выручить за нее больше - потому пошли снимать заявки на продажу доллара. Даже те, кто нуждался в гривне под налоговые платежи: чтобы рассчитаться с бюджетом, оформляли банковские кредиты overnight, но придерживали валюту. В итоге курс развернулся из-за совпадения двух тенденций:

роста спроса на доллар;

снижения валютных продаж.

Сегодня единственными действующими лицами межбанка были украинские компании и Нацбанк. Иностранцев, обычно продающих доллар под покупку гособлигаций, на торгах не заметили. Они могут дать о себе знать завтра, однако неясно в какой степени.

"19 ноября планируется размещение двухлетних ОВГЗ, на которые может не быть большого спроса со стороны нерезидентов, больше ориентированных на долгосрочные бумаги. Потому на этой неделе со стороны иностранцев может прийти не очень много доллара. Хотя это предварительный прогноз - посмотрим на результаты аукциона Минфина", - сказал Невмержицкий.

Предсказать завтрашний расклад на безналичных торгах непросто.

"Думаю, межбанк будет открываться достаточно широко - в диапазоне 24,15-24,25 грн/$. А после будем смотреть на спрос и продажи экспортеров. Ведь завтра последний день уплаты налогов. Неясно, сколько предприятий оставили платежи на вторник. Продажи нерезидентами валюты под ОВГЗ могут происходить не завтра, а в среду. Посмотрим", - резюмировал Юрий Гриненко.

Ранее "Страна" писала о том, что будет с курсом на этой неделе.Также мы писали о том, что Morgan Stanley предрек падение доллара в 2020 году.