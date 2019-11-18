В США, в городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в магазине. Три человека погибли. Об этом сообщает Duncan Banner.

Согласно данным полиции, одним из погибших был сам стрелок. Инцидент произошел около 9.54 утра (17.54 по Киеву) в супермаркете Walmart. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Из-за произошедшего в супермаркете власти заблокировали школы и учащихся в них. Родителей просят не пытаться забрать оттуда своих детей. Работу школ обещают возобновить.

Как сообщала "Страна", в Калифорнии в городе Сан-Диего 16 ноября расстреляли семью из пяти человек, трое убитых - это дети. В службу 911 поступило несколько звонков. Первый - из дома, где случилось массовое убийство. На другом конце линии правоохранители слышали звуки ссоры. Вторым позвонил сосед пострадавших, который сказал, что слышал похожие на выстрелы хлопки.

Ранее в Калифорнии произошла бойня в школе.