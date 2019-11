Компания НАК "Нафтогаз Украины" получила официальное предложение от "Газпрома". Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook в понедельник.

Отметим, что сначала Витренко ответил шуткой на сообщение о предложении Газпрома о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа на один год. В Facebook он опубликовал картинку-мем с подписью "look at all that mail not being delivered" (посмотрите на всю эту почту, которая не была доставлена - Ред.), озаглавив ее "где-то между офисами Газпрома и Нафтогаза.

Скриншот: Facebook/Юрий Витренко

В свою очередь гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в комментариях к посту Витренко пошутил: "Я даже знаю, кто за это отвечает".

Однако уже через 20 минут исполнительный директор подтвердил получение письма по факсу.

"Наконец получили по факсу предложение от "Газпрома", о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал он.

Скриншот: Facebook/Юрий Витренко

Как писала "Страна", в понедельник днем "Газпром" заявил, что компания за подписью председателя правления Алексея Миллера направила в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении российской компании названы условия продления действующего контракта или заключения нового договора: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В "Газпроме" также ждут, когда украинская сторона определится относительно своей готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Однако сначала в Нафтогазе заявили, что не получили официальное предложение от Газпрома.