Сотрудники полиции Гонконга (Китае) за последние сутки задержали свыше 400 протестующих студентов Политехнического университета, которые обвиняются в участии в беспорядках. Об этом сообщила в понедельник, 18 ноября, газета South China Morning Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в настоящее время в университете все еще остаются несколько сотен протестующих. Они отказались покидать студенческий городок, чего требовала полиция. Стражи порядка блокировали периметр вуза и прилегающие улицы. Сообщается, что некоторые протестующие предпринимали попытки выбраться с территории института, но были пойманы и арестованы.

Противостояние началось в воскресенье, когда сотни радикалов из числа протестующих стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков, устраивать поджоги. Правоохранительные органы предупредили, что оставшимся в университете протестующим могут инкриминировать участие в массовых беспорядках. Это гораздо более серьезная уголовная статья, чем вовлечение в незаконные собрания.

Поддержку заблокированным студентам пытаются оказать их сторонники - они стараются отвлечь внимание полиции, устраивая беспорядки в соседних кварталах. Стражи порядка применяют для их разгона слезоточивый газ и водометы. Возле университета также собралась большая группа родителей студентов, однако внутрь никого не пускают.

Как сообщала "Страна", в Гонконге продолжаются массовые протесты и стычки с полицией. Митингующие забрасывали полицейских канистрами с бензином при помощи катапульты и обстреливали силовиков из луков. Так же демонстранты забросали "коктейлями Молотова" и сожгли полицейскую бронемашину, которая пошла на таран баррикад.

Полицейских закидали коктейлями Молотова, когда правоохранители начали штурм местного университета.

Напомним, что на протестах в Гонконге погиб случайный прохожий, который просто оказался рядом, желая пофотографировать.