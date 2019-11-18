Утром в понедельник около здания Министерства иностранных дел Украины в самом центре Киева заметили двух коз. Об этом пишет издание "Сегодня".

Фото: segodnya.ua

Пользователи соцсетей сразу же пошутили, что это сотрудники МИД вышли пообедать, а кто-то даже предположил что появление животных в центре столицы вызвано принятием закона о продаже земли.

Оказалось, что две козочки, которые пасутся на газонах в Киеве, - это местная достопримечательность. Они уже давно живут в центре в одном из домов на улице Аллы Тарасовой, около престижного отеля. При этом киевляне часто видят их пасущимися на газонах Михайловской и Софийской площадей, и в сквере у Владимирского проезда.

Хозяин забирает животных и ведет домой вечером, угощая вкусностями по дороге. По его словам, молоко дает лишь одна козочка. Вторая – еще очень молодая.

"Возвращение козочек домой превращается в настоящее шоу. Многие люди хотят их погладить, особенно дети. Специально останавливаюсь с ними, чтобы все желающие могли сделать фото. Козочки не всегда в настроении общаться, но иногда позволяют себя погладить", – говорит хозяин животных.

Ранее сообщалось, что нардепы из разных фракций объединились ради идеи сажать на 5 лет за жестокое обращение с животными.Также мы писали, что Супрун призвала украинцев не обижать животных и выйти на марш за их права.