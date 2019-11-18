Окружной административный суд Киева закрыл дело против экс-исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун по иску Игоря Мосийчука. Об этом Супрун написала в Twitter.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - сообщала она.

Фото: twitter.com

Напомним, во исполнение иска экс-нардепа Игоря Мосийчука (фракция "Радикальная партия Олега Ляшко") Окружной админсуд Киева 5 февраля запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Окружном админсуде Киева пояснили, что приняли решения о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

Кабинет министров 13 февраля 2019 года принял решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины. Окружной админсуд Киева 14 февраля отменил мероприятия по обеспечению иска относительно отстранения Супрун от руководства Минздравом "по собственной инициативе".

Также "Страна" разбиралась, осталось ли у главы Минздрава гражданство США.