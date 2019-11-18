В "Слуге народа" - очередной громкий скандал. Депутат от этой фракции Антон Поляков опубликовал аудиокомпромат на своих коллег.

Полякова на прошлой неделе собрались исключать из фракции, чье руководство он в последнее время все чаще подвергает критике.

Сегодня он выложил аудиозапись, на которой ряд нардепов "Слуги народа" во главе Юрием Корявченковым (по крайней мере так утверждают распространители записи) устанавливают неформальные связи с руководством днепропетровской полиции.

Они по сути заявляют, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полициейские будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Что говорил "Юзик"

На опубликованном Поляковым фрагменте аудиозаписи солирует в основном голос похожий на голос "Юзика" - Юрия Корявченкова. И еще два-три голоса, которые пока идентифицировать не удалось.

Вот расшифровка этого разговора:

Юзик: Я хочу представиться, я Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге. И мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич, Юра Кисель. Он списочник. Я по 33-му округу, это два района – Центрально-городской и Металлургический. Владимир Захарченко...

Так, мажоритарщик, тоже по 31 округу, это сверные районы – Тарновской и Покровский. Слава Медяник - это Днепропетровск, 26 округ (его поправляют: 27-й). Я все запоминаю, 27-й.

Ну, он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, и Владимира, и вас. Он в комитете правоохоронных органов, Вова тоже, и Владлен Неклюдов, как говорят, известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки.

Мы все прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Вилкул и иже с ними, а последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который был приближен к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему здесь спускалось все с рук.

Реплика: Не только здесь. В области.

Предположительно полицейский: Как быть с ними? Что... Какая с ними политика экономического характера? Это ему больше... Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.

Реплика: Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

Юзик: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. В прокурутуру, в ГБР. Пускай они скажут, чо ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим (все вместе говорят неразборчиво).

Реплика: Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе президента, у нас у всех тут... Если какие-то не дай бог... то у всех руки будут отрубаны по шею. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

Полицейский: А мне кто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

Юзик: Ты не должен ничего бояться.

Реплика: Вот это что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, я еще раз говорю, стоит президент...

Юзик: Еще там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры, с Трубой будет Владлен (решать вопросы - Ред.), я здесь.

Реплика: Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить по ним.

Юзик: Щекотливые вопросы, по поводу металлолома ... мы с вами советуемся.

Если суммировать, то из этого диалога понятно, что нардепы предписывают полиции "действовать по моей команде" - объясняя тем, что они от Зеленского.

Также они обещают полицейским защиту от прокуратуры и ГБР, если начнутся какие-то проблемы.

Прозвучало и обещание советоваться "по щекотливым вопросам" вроде сбыта металлолома (это полукриминальный бизнес, который курируется полицейскими).

Однако прозвучал только отрывок. Что же было в полной версии разговора?

Тайны ресторана "Околица"

Из аудиозаписи не совсем понятно, кто присутствует на встрече и где она проходит. Поляков указывает лишь, что это - "фрагмент разговора "наших" доблестных Слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога".

"Страна" выяснила некоторые детали этой встречи.

Она произошла в ресторане "Околица" Кривого Рога 25 сентября 2019 года. Депутаты и полицейские обсуждали там главным образом назначение начальника полиции в родном городе Зеленского. Но и другие темы не обошли стороной.

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (героиня секс-скандала в Раде), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-скандала), Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (он с 27 сентября возглавляет криворожскую нацполицию - то есть назначение произошло через два дня после тайного ужина).

Среди тем, которые не вошли в 4-минутный отрывок, наши источники выделяют следующие.

Во-первых, вопрос назначения Сергея Лукашова главой полиции Кривого Рога. На этой встрече его представили депутатам. Сейчас он возглавляет городскую полицию.

Собеседники за ужином обсуждали способы связи - и пришли к выводу, что лучше Лукашову летать в Киев и общаться с ними в закрытых от прослушивания помещениях Верховной Рады.

Тем для разговора оказалось немало. Контроль полиции над бизнесом - в частности, по "Криворожстали". Именно по этой теме договорились общаться только в кабинете депутата в Киеве. Обсуждался также вопрос, как за счет частного бизнеса выкупить "Первый Криворожский" телеканал под следующие выборы.

Металл, а также тема крышевание азартных игр были гвоздем обсуждений. Было решено, что по всем вопросам кражи металла и незаконному игорному бизнесу полиция принимает решения только после согласования с депутатами.

То же касалось и других "деликатных" дел, которые депутаты сначала предложили обсуждать с ними. При этом они пообещали полиции индульгенцию от вмешательства прокуроров и СБУ.

На встрече также прозвучала информация о том, что одна из заместителей министра (не уточняется, какого) была назначена "через постель". На встрече даже показали ее фото, когда женщины отлучились из кабинета.

"Страна" в течение дня пыталась получить комментарии у участников данной встречи, но они были недоступны. Мы готовы привести их позицию, как только появится такая возможность.