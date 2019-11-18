В понедельник, 18 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 24,185 грн/$1 с 24,150 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческим банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, к концу торгов котировки украинской валюты составили 24,165-24,205 грн/$1, тогда как Нацбанк на 19 ноября установил официальный курс 24,137178 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 ноября укрепился до 24,1232 грн/$1 с 24,2280 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 19 ноября до 24,137178 грн/$1 по сравнению с 24,220132 грн/$1 на 18 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры ждут падение доллара ниже 24. Что будет с курсом на этой неделе.

Также мы писали, что доллар могут провалить к 24,0 грн/$. Бизнес платит налоги и ждет валюту под землю.