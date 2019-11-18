Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Украину после сообщения ГБР о передаче подозрения относительно нему в Генеральную прокуратуру.

Об этом Порошенко сообщил в Twitter и разместил видеокомментарий журналистам в аэропорту "Киев".

Он пояснил, что вернулся из Турции, где находился с визитом, был вынужден отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину.

"Как только я услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР. Поскольку я находился с визитом в Турецкую Республику, вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать: они никого не запугают, у них ничего не получится!", - написано в сообщении.

Порошенко назвал подозрение провокацией, а дело юридически ничтожным. "Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. Над ним даже куры смеются... Обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти - это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича", - сказал экс-президент.

Щойно я почув феєричну дурість, яку оприлюднив голова ДБР.



Оскільки я знаходився з візитом до Турецької Республіки, вимушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати: вони нікого не залякають, в них нічого не вийде! pic.twitter.com/lLr1qza5X9 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 18, 2019

Видео: twitter.com

Напомним, что "Страна" узнала, что ГБР готовится вручить Петру Порошенко первое подозрение.

Также мы писали о том, что в проект подозрения Порошенко ГПУ может внести правки.