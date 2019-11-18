Адвокату Андрею Портнову после сегодняшнего посещения Офиса президента подарили одну из картин, которые продает у себя в Facebook заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова. Картина называется "Легитимные".

Фото, на котором он позирует с произведением искусства, юрист показал в своем Telegram.

На картине изображены люди, очень похожие на самого Портнова в форме НКВД, на главу Офиса президента Андрея Богдана (облаченный в футболку с надписью "Сент-Тропе") и на заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова.

Фото: Telegram/ PORTNOV

На заднем плане картины можно рассмотреть портрет генпрокурора Руслана Рябошапки, истыканный дротиками от дартса.

Фото: Facebook/ kryukova

Картина эта была была выставлена на интернет-аукцион 24 октября. Ее купили за 4 тысячи условных единиц, хотя стартовая цена была 700.

Каким образом картина оказалась по итогу в Офисе президента не сообщается. Не исключено, ее купил один из сотрудников ОП.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Портнов сегодня посетил Офис президента Украины, обсудив свой конфликт с "Радио Свобода".

Мы также рассказывали о сути этого конфликта. 6 ноября было открыто уголовное производство против Портнова из-за того, что он опубликовал на своем канале Telegram персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода".