По мотивам НКВД. Портнову во время его визита в Офис президента подарили картину от замглавреда "Страны"
Адвокату Андрею Портнову после сегодняшнего посещения Офиса президента подарили одну из картин, которые продает у себя в Facebook заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова. Картина называется "Легитимные".
Фото, на котором он позирует с произведением искусства, юрист показал в своем Telegram.
На картине изображены люди, очень похожие на самого Портнова в форме НКВД, на главу Офиса президента Андрея Богдана (облаченный в футболку с надписью "Сент-Тропе") и на заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова.
Фото: Telegram/ PORTNOV
На заднем плане картины можно рассмотреть портрет генпрокурора Руслана Рябошапки, истыканный дротиками от дартса.
Фото: Facebook/ kryukova
Картина эта была была выставлена на интернет-аукцион 24 октября. Ее купили за 4 тысячи условных единиц, хотя стартовая цена была 700.
Каким образом картина оказалась по итогу в Офисе президента не сообщается. Не исключено, ее купил один из сотрудников ОП.
Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Портнов сегодня посетил Офис президента Украины, обсудив свой конфликт с "Радио Свобода".
Мы также рассказывали о сути этого конфликта. 6 ноября было открыто уголовное производство против Портнова из-за того, что он опубликовал на своем канале Telegram персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода".