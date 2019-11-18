В понедельник, 18 ноября, в Днепровском районе Киева четверо неизвестных побили парня, затолкали его в авто и увезли. ЧП произошло во дворе дома по адресу улица Попудренко, 18.

Все произошло около 16:00. У случившегося были свидетели, которые обратились в полицию. В городе план "Перехват". Об этом сообщает Информатор.

Сотрудники полиции начали поиски автомобиля, на котором увезли избитого. Предварительно, по данным журналистов, это BMW 530 темного цвета с номерами литовской регистрации.

Сообщается, что автомобиль направился в сторону станции метро "Черниговская". Нападавших было четверо, и все они - молодые парни, на вид около 20 лет. Предварительно, по национальности они ромы.

Как сообщала "Страна", в Одессе задержали рецидивиста, который подозревается в том, что ударил трубой по голове прохожего, перед этим попросив у него закурить.

Напомним, что в Киеве задержали банду фальшивых коллекторов, в которую входили экс-правоохранители.