Пьяный водитель в Сумах насмерть сбил на пешеходном переходе 24-летнюю девушку Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в понедельник.

Как сообщается, ДТП случилось 17 ноября около 19:40 на улице Героев Крут.

"Предварительно, водитель транспортного средства Opel Vectra, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, совершил наезд на 24-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила множественные телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась. Водитель место ДТП покинул", - сказано в сообщении.

В этот же вечер, примерно 22:30, во время розыскных мероприятий автомобиль подозреваемого был обнаружен в Сумах. Он имел механические повреждения, характерные для ДТП, однако водителя на месте не было. Полицейские выяснили, что в последнее время этим автомобилем управлял 39-летний житель Ахтырки. В сентябре этого года на него уже составляли административные материалы за управление в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие необходимых для водителя документов.

По данным пресс-службы, сегодня около 01:20 на автодороге Н-12 Сумы-Полтава на дорожной станции патрульной полиции правоохранители остановили такси с тремя пассажирами, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Во время проверки документов выяснилось, что один из мужчин отвечал ориентировке, а сами пассажиры нервничали и путались в показаниях. Все три пассажира в сопровождении правоохранителей были доставлены обратно в областной центр, в Сумской отдел полиции.

Фото: su.npu.gov.ua

По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого окончательно выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Как рассказал, начальник Сумского отдела полиции Павла Карабуты, было установлено, что трое мужчин 35-ти, 37-ми и 39-ти лет употребляли в Ахтырке спиртное, после чего решили продолжить отдыхать уже в областном центре. На автомобиле одного из них и отправились в Сумы, где попали в ДТП. После этого они покинули место аварии, бросили свой автомобиль в другом месте и вызвали такси, чтобы вернуться на нем домой.

Указанные лица были задержаны около Ахтырки в с. Климентово на стационарном посту патрульной полиции, который расположен возле моста через реку Ворскла - почти в 70 км от Сум.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный таксист совершил сразу два ДТП, пострадала беременная .

Также мы писали, что в Мелитополе устроили самосуд над виновником жуткого ДТП.